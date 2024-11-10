ФОТО. Больше сотни роз. Вот, как Трубин поздравил девушку с днем рождения
Вратарь сборной Украины очень красиво поздравил свою возлюбленную
Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поздравил свою девушку – Марину Галаган – с днём рождения.
23-летний вратарь на своей странице в Instagram опубликовал пост с ихними фото и написал:
«Сегодня, как и каждый день, все самое лучшее для тебя ❤️ Восхищаюсь тобой и всем, что ты делаешь. С днем рождения, Моя Любовь ❤️».
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Девушка, в свою очередь, опубликовала пост, в котором продемонстрировала какую невероятную обстановку создал Анатолий для неё – на фото больше сотни роз, множество шариков и, конечно же, цифра 24, – именно столько лет исполнилось красавице.
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