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10 ноября 2024, 03:18 |
258
0

ФОТО. Больше сотни роз. Вот, как Трубин поздравил девушку с днем рождения

Вратарь сборной Украины очень красиво поздравил свою возлюбленную

10 ноября 2024, 03:18 |
258
0
ФОТО. Больше сотни роз. Вот, как Трубин поздравил девушку с днем рождения
Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поздравил свою девушку – Марину Галаган – с днём рождения.

23-летний вратарь на своей странице в Instagram опубликовал пост с ихними фото и написал:

«Сегодня, как и каждый день, все самое лучшее для тебя ❤️ Восхищаюсь тобой и всем, что ты делаешь. С днем рождения, Моя Любовь ❤️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка, в свою очередь, опубликовала пост, в котором продемонстрировала какую невероятную обстановку создал Анатолий для неё – на фото больше сотни роз, множество шариков и, конечно же, цифра 24, – именно столько лет исполнилось красавице.

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Анатолий Трубин Марина Галаган фото lifestyle Бенфика сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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