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Англия
22 ноября 2024, 16:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:42
1080
0

«Не понимаю, как его отпустили». Дзола – про трансфер Манчестер Юнайтед

Джанфранко Дзола прокомментировал переход Скотта Мактоминея в «Наполи»

22 ноября 2024, 16:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:42
1080
0
«Не понимаю, как его отпустили». Дзола – про трансфер Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Итальянский экс-футболист «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал переход Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»:

«Тут, в Англии, они не могут понять причины продажи игрока и того, как они его отпустили. Это решение могло быть связанно с финансовым фейр-плей, но все равно люди его не переварили».

В текущем сезоне Скотт Мактоминей провел 10 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Хвича может продлить контракт с «Наполи».

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Данііл Киріяка Источник: Corriere dello Sport
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