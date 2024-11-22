«Не понимаю, как его отпустили». Дзола – про трансфер Манчестер Юнайтед

Итальянский экс-футболист «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал переход Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»:

«Тут, в Англии, они не могут понять причины продажи игрока и того, как они его отпустили. Это решение могло быть связанно с финансовым фейр-плей, но все равно люди его не переварили».

В текущем сезоне Скотт Мактоминей провел 10 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Хвича может продлить контракт с «Наполи».