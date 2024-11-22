Англия22 ноября 2024, 16:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:42
1080
0
«Не понимаю, как его отпустили». Дзола – про трансфер Манчестер Юнайтед
Джанфранко Дзола прокомментировал переход Скотта Мактоминея в «Наполи»
22 ноября 2024, 16:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:42
1080
0
Итальянский экс-футболист «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал переход Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»:
«Тут, в Англии, они не могут понять причины продажи игрока и того, как они его отпустили. Это решение могло быть связанно с финансовым фейр-плей, но все равно люди его не переварили».
В текущем сезоне Скотт Мактоминей провел 10 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Хвича может продлить контракт с «Наполи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2024, 15:02 3
Доменико Тедеско не понимает, как можно быть довольным жребием
Футбол | 21 ноября 2024, 17:50 46
В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика
Бокс | 22.11.2024, 09:18
Футбол | 22.11.2024, 12:29
Футбол | 22.11.2024, 16:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.11.2024, 08:48 9
20.11.2024, 17:19 16
21.11.2024, 00:01 3
21.11.2024, 00:15
21.11.2024, 03:14
21.11.2024, 11:56 4
21.11.2024, 07:32 1
21.11.2024, 22:06