Без Барселоны и Парижа. Звезда Наполи ведет переговоры по новому контракту

Директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал переговоры по продлению контракта с вингером клуба Хвичей Кварацхелией:

«Мы хотим договориться о новом контракте для того, что бы вознаградить Кварацхелию».

«Мы продолжаем вести переговоры сейчас. Если не получится договориться в ближайшее время, то мы попробуем сделать это в конце сезона».

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Лидер «Наполи» может стать игроком «Барселоны».