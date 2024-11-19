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Италия
19 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:56
316
0

Без Барселоны и Парижа. Звезда Наполи ведет переговоры по новому контракту

Хвича Кварацхелия и «Наполи» ведут переговоры о продлении соглашения

19 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:56
316
0
Без Барселоны и Парижа. Звезда Наполи ведет переговоры по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал переговоры по продлению контракта с вингером клуба Хвичей Кварацхелией:

«Мы хотим договориться о новом контракте для того, что бы вознаградить Кварацхелию».

«Мы продолжаем вести переговоры сейчас. Если не получится договориться в ближайшее время, то мы попробуем сделать это в конце сезона».

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Лидер «Наполи» может стать игроком «Барселоны».

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Хвича Кварацхелия Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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