Барселона готовит 80 миллионов евро за звездного вингера

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия является одной из целей «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

Действующи контракт грузина с неапольским клубом рассчитан до 2027-го года, в нем прописаны отступные в размере 130 миллионов евро. «Барселона» же готова предложить 80 миллионов евро за 23-летнего вингера, чего может оказаться достаточно, учитывая желание игрока перейти в испанский чемпионат.

В ткущем сезоне Хвича Кварацхелия за 14 матчей на клубном уровне забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

«Галатасарай» попытается подписать форварда «Наполи».