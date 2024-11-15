Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона готовит 80 миллионов евро за звездного вингера
Испания
15 ноября 2024, 20:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:51
1086
0

Барселона готовит 80 миллионов евро за звездного вингера

Хвича Кварацхелия может оказаться в Каталонии следующим летом

15 ноября 2024, 20:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:51
1086
0
Барселона готовит 80 миллионов евро за звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия является одной из целей «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

Действующи контракт грузина с неапольским клубом рассчитан до 2027-го года, в нем прописаны отступные в размере 130 миллионов евро. «Барселона» же готова предложить 80 миллионов евро за 23-летнего вингера, чего может оказаться достаточно, учитывая желание игрока перейти в испанский чемпионат.

В ткущем сезоне Хвича Кварацхелия за 14 матчей на клубном уровне забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

«Галатасарай» попытается подписать форварда «Наполи».

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Следует лишить Кварацхелию мяча»
Динамо летом продаст таланта сборной Украины. Киевляне уже нашли замену
Пришел-ушел. Неопределенное будущее Хуммельса
Хвича Кварацхелия Наполи Барселона чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Данііл Киріяка Источник: La Repubblica
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
Бокс | 15 ноября 2024, 02:39 0
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол

Легендарный боксер ждет победы «Железного Майка»

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15 ноября 2024, 09:15 1
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»

Британец высказался о декабрьском реванше

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Теннис | 14.11.2024, 23:25
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Футбол | 15.11.2024, 17:25
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Португалия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 15.11.2024, 21:01
Португалия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Португалия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
14.11.2024, 17:29 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 17
Футбол
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем