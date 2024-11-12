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  4. Результативен и лоялен. Галатасарай попытается подписать Осимхена
Турция
12 ноября 2024, 22:10 |
170
0

Результативен и лоялен. Галатасарай попытается подписать Осимхена

Виктор Осимхен может остаться в Турции на постоянной основе

12 ноября 2024, 22:10 |
170
0
Результативен и лоялен. Галатасарай попытается подписать Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен может стать полноценным игроком турецкого клуба, сообщает milliyet.

25-летний страйкер может перейти в турецкий гранд за выплату в размере 75 миллионов евро + обмен. «Галатасарай» может отдать «Наполи» сразу трех футболистов: Давинсон Санчес, Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн.

Игрок впечатлил руководство результативностью и турки хотят поспешить с трансфером, ибо понимают, что результативность игрока заставит включиться в борьбу другие клубы. Также в клубе уважают лояльность игрока.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Вратаря «Галатасарая» раздражает поведение Моуриньо.

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Виктор Осимхен Наполи Галатасарай трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Давинсон Санчес Барыш Йылмаз
Данііл Киріяка Источник: Milliyet
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