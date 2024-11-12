Результативен и лоялен. Галатасарай попытается подписать Осимхена

Нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен может стать полноценным игроком турецкого клуба, сообщает milliyet.

25-летний страйкер может перейти в турецкий гранд за выплату в размере 75 миллионов евро + обмен. «Галатасарай» может отдать «Наполи» сразу трех футболистов: Давинсон Санчес, Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн.

Игрок впечатлил руководство результативностью и турки хотят поспешить с трансфером, ибо понимают, что результативность игрока заставит включиться в борьбу другие клубы. Также в клубе уважают лояльность игрока.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Вратаря «Галатасарая» раздражает поведение Моуриньо.