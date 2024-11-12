Результативен и лоялен. Галатасарай попытается подписать Осимхена
Виктор Осимхен может остаться в Турции на постоянной основе
Нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен может стать полноценным игроком турецкого клуба, сообщает milliyet.
25-летний страйкер может перейти в турецкий гранд за выплату в размере 75 миллионов евро + обмен. «Галатасарай» может отдать «Наполи» сразу трех футболистов: Давинсон Санчес, Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн.
Игрок впечатлил руководство результативностью и турки хотят поспешить с трансфером, ибо понимают, что результативность игрока заставит включиться в борьбу другие клубы. Также в клубе уважают лояльность игрока.
В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
Вратаря «Галатасарая» раздражает поведение Моуриньо.
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