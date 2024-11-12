Терпение лопнуло. Голкипер Галатасарая взбешен поведением Моуриньо
Фернандо Муслера запропонував португальцю покинути країну
Уругвайский вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера решил не молчать о выражениях тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо о турецкой лиге. Голкипер подчеркнул, что специалиста никто не держит в Турции.
«Это впервые в моей карьере здесь, когда я чувствую себя обязанным говорить таким образом. Я выиграл 17 трофеев за 14 лет и всегда пытался развивать турецкий футбол. Однако Моуринью здесь всего четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему это не нравится, никто не заставляет его оставаться», – сказал Муслера.
Напомним, что Жозе не сдержал эмоций после матча против «Трабзонспора» и обвинил турецкую лигу в коррупции.
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