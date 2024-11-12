Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Терпение лопнуло. Голкипер Галатасарая взбешен поведением Моуриньо
Турция
12 ноября 2024, 14:04 | Обновлено 12 ноября 2024, 14:35
1022
2

Терпение лопнуло. Голкипер Галатасарая взбешен поведением Моуриньо

Фернандо Муслера запропонував португальцю покинути країну

12 ноября 2024, 14:04 | Обновлено 12 ноября 2024, 14:35
1022
2
Терпение лопнуло. Голкипер Галатасарая взбешен поведением Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера

Уругвайский вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера решил не молчать о выражениях тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо о турецкой лиге. Голкипер подчеркнул, что специалиста никто не держит в Турции.

«Это впервые в моей карьере здесь, когда я чувствую себя обязанным говорить таким образом. Я выиграл 17 трофеев за 14 лет и всегда пытался развивать турецкий футбол. Однако Моуринью здесь всего четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему это не нравится, никто не заставляет его оставаться», – сказал Муслера.

Напомним, что Жозе не сдержал эмоций после матча против «Трабзонспора» и обвинил турецкую лигу в коррупции.

По теме:
Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
7 голов в 9 матчах. Экс-форвард Шахтера стойко пережил измену супруги
Бывший президент Анкарагюджю проведет 3,5 лет в тюрьме
Фернандо Муслера Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу Фенербахче Галатасарай
Андрій Вітренко Источник: Beinsports.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Футбол | 12 ноября 2024, 12:58 17
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины

Артем до сих пор страдает от проблем с коленом

Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Бокс | 11 ноября 2024, 17:48 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»

Британский боксер отметил себя, Александра Усика и Энтони Джошуа

Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Футбол | 12.11.2024, 13:46
Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Футбол | 11.11.2024, 16:00
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Бокс | 12.11.2024, 07:50
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
І я би не сказав, що Муслера має в Туреччині меншу вагу за Моуріньо. Він там уже давно свій в дошку авторитет.
Ответить
+1
pol-55
*Правда очі колить*
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
10.11.2024, 08:25 9
Футбол
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
11.11.2024, 12:32
Бокс
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
10.11.2024, 23:59 10
Футбол
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 1
Футбол
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
11.11.2024, 11:05 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем