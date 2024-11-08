«Плохо пахнет». Моуриньо был оштрафован за оскорбление судьи

Матч 11-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) закончился скандалом. Главный тренер гостей Жозе Моуриньо раскритиковал арбитра, который работал на VAR.

Наставник «Фенербахче» крикнул «плохо пахнет» в сторону арбитра. На этом Жозе не остановился:

«Сегодня лучшим игроком матча стал арбитр VAR. Мы больше не хотим его видеть».

Федерация футбола Турции не оставила без внимания оскорбления Моуриньо и заявила, что такие слова убивают честь турецкого футбола. Главный тренер «Фенербахче» был оштрафован на 24 тыс долларов.

Кроме этого, Моуриньо был дисквалифицирован на один матч чемпионата – тренеру запретили появляться в раздевалке и стоять рядом с боковой линией.