«Плохо пахнет». Моуриньо был оштрафован за оскорбление судьи
Главный тренер «Фенербахче» поссорился с арбитром в матче чемпионата
Матч 11-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) закончился скандалом. Главный тренер гостей Жозе Моуриньо раскритиковал арбитра, который работал на VAR.
Наставник «Фенербахче» крикнул «плохо пахнет» в сторону арбитра. На этом Жозе не остановился:
«Сегодня лучшим игроком матча стал арбитр VAR. Мы больше не хотим его видеть».
Федерация футбола Турции не оставила без внимания оскорбления Моуриньо и заявила, что такие слова убивают честь турецкого футбола. Главный тренер «Фенербахче» был оштрафован на 24 тыс долларов.
Кроме этого, Моуриньо был дисквалифицирован на один матч чемпионата – тренеру запретили появляться в раздевалке и стоять рядом с боковой линией.
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