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Турция
08 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:56
334
2

«Плохо пахнет». Моуриньо был оштрафован за оскорбление судьи

Главный тренер «Фенербахче» поссорился с арбитром в матче чемпионата

08 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:56
334
2
«Плохо пахнет». Моуриньо был оштрафован за оскорбление судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Матч 11-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) закончился скандалом. Главный тренер гостей Жозе Моуриньо раскритиковал арбитра, который работал на VAR.

Наставник «Фенербахче» крикнул «плохо пахнет» в сторону арбитра. На этом Жозе не остановился:

«Сегодня лучшим игроком матча стал арбитр VAR. Мы больше не хотим его видеть».

Федерация футбола Турции не оставила без внимания оскорбления Моуриньо и заявила, что такие слова убивают честь турецкого футбола. Главный тренер «Фенербахче» был оштрафован на 24 тыс долларов.

Кроме этого, Моуриньо был дисквалифицирован на один матч чемпионата – тренеру запретили появляться в раздевалке и стоять рядом с боковой линией.

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чемпионат Турции по футболу Жозе Моуриньо Фенербахче
Микола Титюк Источник: Goal.com
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CheMP
нашёл, где хайповать! в Турции! там "шуток" не понимают))
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