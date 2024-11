МОУРИНЬО: «VAR пил турецкий чай, когда для нас был явный пенальти»

Легендарный коуч «Фенербахче» Жозе Моуриньо после матча с «Трабзонспором» высказался о коррупции в турецкой лиге.

«Я знаю, что мне сообщили (о коррупции) еще до того, как я пришел. Я не поверил. Но это даже ужаснее, чем мне сказали. Мы играем против системы, и это самое сложное. Сегодня вечером мы играли против сильной команды, VAR И система... VAR пил турецкий чай, когда для нас был явный пенальти. Он спал или пил чай, и он этого не видел, потому что победа была невероятной. Я обвиняю людей в Фенербахче, которые привели меня сюда. Если бы они сказали мне всю правду, я не пришел бы».

«Фенербахче» совершил камбэк на последних минутах против «Трабзонспора», матч закончился со счетом 3:2 в пользу подопечных Моуриньо.

🗣️ Jose Mourinho says "the system" is against Fenerbahce after their 3-2 win at Trabzonspor and reveals he was only told "half truths" about alleged corruption before taking the job. "I know what I was told even before I came. I didn't believe it. But it's even worse than I was… pic.twitter.com/CUbGqOO8aG