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Турция
03 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:00
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МОУРИНЬО: «VAR пил турецкий чай, когда для нас был явный пенальти»

Наставник «Фенербахче» высказался после матча с «Трабзонспором»

03 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:00
128
0
МОУРИНЬО: «VAR пил турецкий чай, когда для нас был явный пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный коуч «Фенербахче» Жозе Моуриньо после матча с «Трабзонспором» высказался о коррупции в турецкой лиге.

«Я знаю, что мне сообщили (о коррупции) еще до того, как я пришел. Я не поверил. Но это даже ужаснее, чем мне сказали. Мы играем против системы, и это самое сложное. Сегодня вечером мы играли против сильной команды, VAR И система... VAR пил турецкий чай, когда для нас был явный пенальти. Он спал или пил чай, и он этого не видел, потому что победа была невероятной. Я обвиняю людей в Фенербахче, которые привели меня сюда. Если бы они сказали мне всю правду, я не пришел бы».

«Фенербахче» совершил камбэк на последних минутах против «Трабзонспора», матч закончился со счетом 3:2 в пользу подопечных Моуриньо.

Ранее Жозе Моуриньо обратился к фанатам Фенербахче.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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