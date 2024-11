ФОТО. Моуриньо не смог сдержать эмоций и выбежал на поле праздновать

3 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Турции по футболу между «Трабзонспором» и «Фенербахче».

Команда Жозе Моуриньо до 74-й минуты проигрывала со счетом 2:1. Однако на 75-й минуте Эдин Джеко сравнял счет. На 90+12-й минуте игрок «Фенербахче» Софьян Амрабат забил победный гол.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо не смог сдержать эмоций и выбежал на поле. Коуч был так рад, что даже попытался проехаться по полю на коленях. Однако это празднование португальцу не удалось.

ФОТО:

José Mourinho ran onto the pitch and attempted a knee slide whilst celebrating Fenerbahce’s late winner vs. Trabzonspor 😂 pic.twitter.com/HxcvZkYnDg