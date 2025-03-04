Евгений ГЕЛЛЕР: «Я Батагова мог еще год держать»
Президент луганской «Зари» вспомнил подробности летнего трансфера Арсения Батагова
Украинский защитник Арсений Батагов в августе 2024 года перешел из «Зари» в турецкий «Трабзонспор». В новом клубе Батагов провел 14 матчей. На счету 22-летнего футболиста два забитых мяча и одна результативная передача. Президент «Зари» Евгений Геллер рассказал, как прошел трансфер Батагова.
«Это очень трудный вопрос, потому что я считаю, что проблема в том числе и украинского футбола состоит в том, что еще не раскрывшиеся агенты футболистов пытаются продать их за границу.
Я Батагова мог еще год держать, но какой смысл, если все, он уже чувствовал, что он в Турции, всегда шикарная погода, нет снега, бомбы не летают. Как его можно было не отпустить?
Потому что я понимал, что он выходит на поле с грустным лицом. Он и так всегда печален был, а после того, как пришло предложение из Турции, он стал еще грустнее. Потому какой смысл его держать?».
Ранее сообщалось, что президент «Зари» ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого.
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