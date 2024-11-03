«Меня уничтожат. Спасите». Моуриньо попросил помощи у турецких фанатов
Жозе сделал громкое заявление
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуриньо обратился к турецким фанатам после победы своей команды над Трабзонспором (3:2) в матче 11-го тура национального чемпионата.
«Уважаемые турки, это ваша Суперлига. Я здесь выполняю свою работу. Вам нужно выступить против этого порядка. Если я скажу, система, которую они установили, легко меня уничтожит. Но это ваш чемпионат, спасите его от этого порядка», – сказал португальский. тренер.
Победный мяч в матче с Трабзонспором Фенербахче забил на 90+12 минуте. Моуриньо остался недоволен двумя пенальти, которые были назначены в ворота его команды в этой встрече.
🔥TARİHİ KONUŞMA!— Honorede (@HonoreDeBerke) November 3, 2024
Mourinho:
"Sevgili Türkler, bu lig sizin. Ben burada işimi yapıyorum. Sizin bu düzene karşı konuşmanız gerekiyor. Ben konuşursam, bunların kurduğu sistem beni kolay harcar. Ama bu lig sizin, bu düzenden liginizi kurtarın."
pic.twitter.com/fKlwaeCCSp
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