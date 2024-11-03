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  4. «Меня уничтожат. Спасите». Моуриньо попросил помощи у турецких фанатов
Турция
03 ноября 2024, 23:32 |
844
0

«Меня уничтожат. Спасите». Моуриньо попросил помощи у турецких фанатов

Жозе сделал громкое заявление

03 ноября 2024, 23:32 |
844
0
«Меня уничтожат. Спасите». Моуриньо попросил помощи у турецких фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуриньо обратился к турецким фанатам после победы своей команды над Трабзонспором (3:2) в матче 11-го тура национального чемпионата.

«Уважаемые турки, это ваша Суперлига. Я здесь выполняю свою работу. Вам нужно выступить против этого порядка. Если я скажу, система, которую они установили, легко меня уничтожит. Но это ваш чемпионат, спасите его от этого порядка», – сказал португальский. тренер.

Победный мяч в матче с Трабзонспором Фенербахче забил на 90+12 минуте. Моуриньо остался недоволен двумя пенальти, которые были назначены в ворота его команды в этой встрече.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Трабзонспор чемпионат Турции по футболу фанаты болельщики
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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