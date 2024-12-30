«Впечатляет все больше и больше». В Италии восхищаются футболистом Ромы

29 декабря в матче 18-го тура итальянской Серии А встретились «Милан» и «Рома». Команды не сумели определить сильнейшего (1:1), а единственный гол в составе римского клуба забил аргентинец Пауло Дибала.

Итальянская пресса оценила игру футболиста и его влияние на команду в текущем сезоне:

«Сначала Моуринью, а теперь Раньери подтвердили неопровержимую истину: есть Рим с Дибалой и Рим без него.

И нет ни одной статистики, которая помогла бы лучше понять, что значит иметь в поле кого-то вроде Дибалы, который направляет своих товарищей по команде. Физические проблемы игрока, кажется, преодолены.

Голова двигается быстрее, чем ноги; а его техника впечатляет с каждой игрой все больше и больше. Когда он владеет мячом, возникает ощущение, что в любую минуту может случится опасная ситуация возле ворот соперника.

Фанаты и партнеры по команде отмечают его влияние, а Раньери восхищается игрой Пауло. Не хочется даже думать о том, как обойтись без Дибалы на футбольном поле, если он будет недоступен», – считают журналисты.

В этом сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.