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Лига наций
22 ноября 2024, 17:18 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:37
602
0

Йожеф САБО: «Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет»

Культовый тренер высказался о противостоянии Украины с Бельгией

22 ноября 2024, 17:18 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:37
602
0
Йожеф САБО: «Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о противостоянии «сине-желтых» против Бельгии в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе А:

«Хорошая командочка у бельгийцев, но когда они все играют. А то порой получается, что то один футболист заболел, то второй, то травмы... Так что теперь через четыре месяца сборную Украины будет ждать очередное испытание. Что ж, поживем – увидим. Слава Богу, что наши ребята вышли в плей-офф и все завершилось для национальной команды нормально. Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет. Это хорошо».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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