Йожеф САБО: «Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о противостоянии «сине-желтых» против Бельгии в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе А:

«Хорошая командочка у бельгийцев, но когда они все играют. А то порой получается, что то один футболист заболел, то второй, то травмы... Так что теперь через четыре месяца сборную Украины будет ждать очередное испытание. Что ж, поживем – увидим. Слава Богу, что наши ребята вышли в плей-офф и все завершилось для национальной команды нормально. Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет. Это хорошо».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).