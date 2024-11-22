Сыграть на слабости. Ливерпуль может переманить к себе суперталанта ПСЖ

Французский полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Anfield Watch.

20-летний игрок недоволен количеством игрового времени, которое он получает в парижском гранде. Этим могут воспользоваться «красные», тренер которых высоко ценит талант Дезире и его умение сыграть на множестве позиций. В английском клубе уверены, что если француз останется в Париже до лета, то желание покинуть клуб возрастет еще сильнее, на чем они и могут сыграть.

В текущем сезоне Дезире Дуэ провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 ассистом.

Форвард «ПСЖ» может перейти в аренду в «Манчестер Юнайтед».