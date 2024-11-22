Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграть на слабости. Ливерпуль может переманить к себе суперталанта ПСЖ
Англия
22 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:32
465
0

Сыграть на слабости. Ливерпуль может переманить к себе суперталанта ПСЖ

Дезире Дуэ может поехать в Ливерпуль в поисках игрового времени

22 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:32
465
0
Сыграть на слабости. Ливерпуль может переманить к себе суперталанта ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Французский полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Anfield Watch.

20-летний игрок недоволен количеством игрового времени, которое он получает в парижском гранде. Этим могут воспользоваться «красные», тренер которых высоко ценит талант Дезире и его умение сыграть на множестве позиций. В английском клубе уверены, что если француз останется в Париже до лета, то желание покинуть клуб возрастет еще сильнее, на чем они и могут сыграть.

В текущем сезоне Дезире Дуэ провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 ассистом.

Форвард «ПСЖ» может перейти в аренду в «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Бывший защитник Динамо и Зари нашел себе новый клуб в УПЛ
Суперфорвард для Мудрика. Челси нашел две альтернативы Осимхену
«Не понимаю, как его отпустили». Дзола – про трансфер Манчестер Юнайтед
Дезире Дуэ ПСЖ Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига Арне Слот
Данііл Киріяка Источник: Anfield Watch
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22 ноября 2024, 09:18 6
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис

Промоутер Джервонты Дэвиса рассказал детали

Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Футбол | 22 ноября 2024, 13:25 76
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций

22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки

«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
Футбол | 22.11.2024, 16:58
«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Футбол | 22.11.2024, 12:59
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Футбол | 21.11.2024, 20:41
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
21.11.2024, 00:31 3
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 8
Футбол
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
21.11.2024, 20:57 7
Футбол
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
21.11.2024, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем