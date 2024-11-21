Манчестер Юнайтед может арендовать форварда ПСЖ и сборной Франции
Коло Муани может перейти в аренду к «манкунианцам»
Французский форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Кристофер Мичел.
Желание «манкунианцев» усилить линию атаки не особо совместимо с желанием экономить финансовые ресурсы, потому сценарий аренды игрока довольно таки вероятен. Это может пойти на пользу и футболисту, у которого есть проблемы с психологией и игровой формой.
В текущем сезоне Коло Муани провел 12 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
«Манчестер Юнайтед» хочет вернуть своего воспитанника из Франции.
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