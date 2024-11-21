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Англия
21 ноября 2024, 20:16 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:17
84
0

Манчестер Юнайтед может арендовать форварда ПСЖ и сборной Франции

Коло Муани может перейти в аренду к «манкунианцам»

21 ноября 2024, 20:16 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:17
84
0
Манчестер Юнайтед может арендовать форварда ПСЖ и сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Кристофер Мичел.

Желание «манкунианцев» усилить линию атаки не особо совместимо с желанием экономить финансовые ресурсы, потому сценарий аренды игрока довольно таки вероятен. Это может пойти на пользу и футболисту, у которого есть проблемы с психологией и игровой формой.

В текущем сезоне Коло Муани провел 12 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Манчестер Юнайтед» хочет вернуть своего воспитанника из Франции.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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