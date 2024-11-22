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22 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:25
513
0

ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник

Жена футболиста Кривбасса Тимура Стецькова не сдержала эмоций

22 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:25
513
0
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
Instagram. Милана и Тимур Стецьковы

Жена украинского футболиста Тимура Стецькова, Милана, отреагировала на удар рф межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник» по Днепру.

«Мне интересно, как мир может просто за этим наблюдать и ничего не делать? Я просто уже не знаю, как это комментировать», – заявила молодая мама.

Милана живёт вместе с мужем в Кривом Роге, городе, который находится рядом с Днепром, и который практически ежедневно страдает от ракетных и дроновых атак рф.

Тимур Стецьков не играет за «Кривбасс» после того, как возникли трудности с продлением контракта у обеих сторон.

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видео российско-украинская война Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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