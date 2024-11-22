ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
Жена футболиста Кривбасса Тимура Стецькова не сдержала эмоций
Жена украинского футболиста Тимура Стецькова, Милана, отреагировала на удар рф межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник» по Днепру.
«Мне интересно, как мир может просто за этим наблюдать и ничего не делать? Я просто уже не знаю, как это комментировать», – заявила молодая мама.
Милана живёт вместе с мужем в Кривом Роге, городе, который находится рядом с Днепром, и который практически ежедневно страдает от ракетных и дроновых атак рф.
Тимур Стецьков не играет за «Кривбасс» после того, как возникли трудности с продлением контракта у обеих сторон.
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