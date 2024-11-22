Луниным интересуется один из сильнейших клубов Европы

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин попал в сферу интересов миланского Интера.

Чемпион Италии уже работает над тем, чтобы найти альтернативу своему основному голкиперу Яну Зоммеру, которому меньше чем через месяц исполнится 36 лет.

Главным претендентом на замену швейцарцу для нерадзурри является Алекс Ремиро из Реала Сосьедад. Его кандидатуру поддерживает главный тренер Интера Симоне Индзаги.

Также в качестве потенциальной замены Зоммеру миланский клуб рассматривает Лунина, Грегора Кобеля из дортмундской Боруссии и Диогу Кошту из Порту.

Ранее сообщалось, что Интер заинтересован в подписании другого украинца – игрока лондонского Арсенала Александра Зинченко.