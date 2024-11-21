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  4. Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
21 ноября 2024, 16:32 |
119
0

Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

21 ноября 2024, 16:32 |
119
0
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 21 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Ноттингем Форест
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Трансляция матча В эфире
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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