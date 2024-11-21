Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 21 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.