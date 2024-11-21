Англия21 ноября 2024, 16:32 |
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Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
21 ноября 2024, 16:32 |
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В субботу, 21 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Арсенал – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
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