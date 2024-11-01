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Турция
01 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:40
543
0

ВИДЕО. Моуриньо получил травму на тренировке Фенербахче. Что случилось?

Футболист турецкого клуба перепутал коуча с оппонентом

01 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:40
543
0
ВИДЕО. Моуриньо получил травму на тренировке Фенербахче. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Во время тренировки «Фенербахче» главный тренер команды Жозе Моуриньо неожиданно получил травму.

Один из игроков случайно столкнулся с португальским наставником, спутав его с соперником в двусторонней игре. Это произошло из-за того, что цвет одежды Моуриньо совпадал с формой одной из команд на поле.

Моуриньо сохранил хорошее настроение после инцидента и шутливо прокомментировал ситуацию:

«Это урок для молодых тренеров – никогда не одевайте форму такого же цвета, как у игроков. Они могут либо отдать вам пас, либо толкнуть сзади».

Травма, судя по всему, не является серьезной, и португальский коуч продолжит руководить подготовкой турецкой команды к следующим матчам.

ВИДЕО. Моуриньо получил травму на тренировке Фенербахче

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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