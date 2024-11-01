ВИДЕО. Моуриньо получил травму на тренировке Фенербахче. Что случилось?

Во время тренировки «Фенербахче» главный тренер команды Жозе Моуриньо неожиданно получил травму.

Один из игроков случайно столкнулся с португальским наставником, спутав его с соперником в двусторонней игре. Это произошло из-за того, что цвет одежды Моуриньо совпадал с формой одной из команд на поле.

Моуриньо сохранил хорошее настроение после инцидента и шутливо прокомментировал ситуацию:

«Это урок для молодых тренеров – никогда не одевайте форму такого же цвета, как у игроков. Они могут либо отдать вам пас, либо толкнуть сзади».

Травма, судя по всему, не является серьезной, и португальский коуч продолжит руководить подготовкой турецкой команды к следующим матчам.

ВИДЕО. Моуриньо получил травму на тренировке Фенербахче