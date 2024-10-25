Моуриньо сделал неожиданное заявление по поводу своего будущего

Португальский специалист Жозе Моуриньо, ныне возглавляющий турецкий «Фенербахче», высказался по поводу своего будущего в карьере. Жозе неожиданно заявил, что хочет возглавить клуб, не играющий в еврокубках.

«Когда я покину «Фенербахче», то лучший вариант для меня – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках.

Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов», – заявил португалец.

Напомним, контракт Моуриньо с «Фенербахче» действует до лета 2026 года. За свою карьеру португалец работал в «Реале», «Порту», ​​«Челси», «Манчестер Юнайтед» и других клубах.