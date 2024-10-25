Моуриньо сделал неожиданное заявление по поводу своего будущего
Жозе готов возглавить аутсайдера АПЛ в будущем
Португальский специалист Жозе Моуриньо, ныне возглавляющий турецкий «Фенербахче», высказался по поводу своего будущего в карьере. Жозе неожиданно заявил, что хочет возглавить клуб, не играющий в еврокубках.
«Когда я покину «Фенербахче», то лучший вариант для меня – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках.
Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов», – заявил португалец.
Напомним, контракт Моуриньо с «Фенербахче» действует до лета 2026 года. За свою карьеру португалец работал в «Реале», «Порту», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других клубах.
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