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  4. Назван лучший тренер МЮ после эпохи Фергюсона. Моуриньо только 2-й
Англия
25 октября 2024, 09:25 |
225
0

Назван лучший тренер МЮ после эпохи Фергюсона. Моуриньо только 2-й

Норвежец Уле-Гуннар Сульшер получил признание

25 октября 2024, 09:25 |
225
0
Назван лучший тренер МЮ после эпохи Фергюсона. Моуриньо только 2-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле-Гуннар Сульшер

51-летний Уле-Гуннар Сульшер занял первое место в рейтинге тренеров «Манчестер Юнайтед» в последние годы, а именно – после ухода из команды легендарного Алекса Фергюсона.

Сульшер, как известно, тренировал «красных дьволов» с 2018 по 2021 год и не выиграл с ними ни одного турнира. Тем не менее, он удостоен признания от авторитетного портала Goal.

За норвежцем следуют Жозе Моуриньо (три трофея), Эрик тен Хаг (два трофея), Луи ван Гал (один трофей) и Ральф Рангник (ни одного трофея). Замыкает рейтинг Дэвид Мойес (один трофей).

Ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную команду Дании.

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Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Жозе Моуриньо Дэвид Мойес Эрик тен Хаг Луи ван Гал Ральф Рангник
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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