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Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:02
22
1

Карпаты – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

21 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:02
22
1
Карпаты – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 22 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и ковалевский «Колос». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Львовская команда занимает седьмое место турнирной таблицы, на пять очков опережая «Колос», который идет на одиннадцатой позиции. В прошлом туре «львы» проиграли «Александрии» со счетом 0:3, а ковалевцы сыграли вничью с «Кривбассом» – 1:1. Во время международной паузы обе команды провели спарринги. «Зелено-белые» уступили «Буковине», а подопечные Александра Поздеева обыграли «Зарю» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
22 ноября 2024 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Карпат 2.60 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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