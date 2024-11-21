Карпаты Львов

В пятницу, 22 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и ковалевский «Колос». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Львовская команда занимает седьмое место турнирной таблицы, на пять очков опережая «Колос», который идет на одиннадцатой позиции. В прошлом туре «львы» проиграли «Александрии» со счетом 0:3, а ковалевцы сыграли вничью с «Кривбассом» – 1:1. Во время международной паузы обе команды провели спарринги. «Зелено-белые» уступили «Буковине», а подопечные Александра Поздеева обыграли «Зарю» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.