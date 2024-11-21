Карпаты Львов

В пятницу, 22 ноября, «Карпаты» в рамках 14-го тура УПЛ на стадионе «Украина» будут принимать «Колос». Это будет дебютный матч в истории встреч соперников.

Карпаты

«Зелено-белые» в предыдущем туре чемпионата в гостях потерпели крупное поражение от «Александрии» со счетом 0:3, прервав победную серию из трех игр подряд в УПЛ. «Карпаты» находятся на 7-м месте в турнирной таблице. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Мы должны быть более качественными в завершающей фазе, в третьей зоне. Должны выжимать больше качества. С такими соперниками, когда равная игра, все решают моменты и личности».

Подопечные Владислава Лупашко на своем поле не проигрывают в УПЛ на протяжении 3-х игр: две победы и ничья. Домашняя серия «Карпат» без пропущенных голов длится 290 минут. Орест Кузык может провести 150-й матч в чемпионатах. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ. Во время перерыва в чемпионате «зелено-белые» в товарищеской игре на своей тренировочной базе уступили «Буковине» со счетом 0:1.

Колос

В предыдущей игре «Колос» дома сыграл вничью с «Кривбассом» со счетом 1:1. Главный тренер ковалевского клуба Александр Поздеев так прокомментировал эту игру: «Матч понравился. По моему мнению мы были более агрессивны и ближе к тому, чтобы выиграть эту игру. Мы корректируем какие-то моменты в игре, становимся лучше, но работать еще есть над чем».

Беспроигрышная гостевая серия ковалевцев продолжается в УПЛ три встречи: победа и две ничьи. Игроки «Колоса» с 10 августа больше одного гола за матч в чемпионате не забивают. В предыдущих трех турах подопечные Александра Поздеева набрали 5 очков и находятся на 11-м месте турнирной таблицы. Павел Ориховский может забить 20-й гол в УПЛ. «Колос» также заполнил паузу в чемпионате домашним контрольным матчем и победил «Зарю» со счетом 1:0. Эдуард Козик в прошлом сезоне выступал именно за «Карпаты».

Статистика встреч

«Карпаты» и «Колос» раньше не встречались ни в каких официальных турнирах и проведут свой дебютный матч в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Черкассы), который в УПЛ провел 51 игру. «Карпаты» при этом арбитре провели один матч в чемпионате, сыграв дома вничью. «Колос» при Новохатнем отыграл 3 игры: победа, ничья и поражение.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в предыдущих трех домашних матчах УПЛ не проигрывали: две победы и ничья. Прогнозируем победу команды хозяев.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Жан Педросо, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Велетень, Диего, Третьяков, Боливар.