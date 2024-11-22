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22 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:15
289
0

Владислав ЛУПАШКО: «Очередные 3 очка? Мы не должны так к этому относиться»

Главный тренер «Карпат» прокомментировал победу над «Колосом»

22 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:15
289
0
Владислав ЛУПАШКО: «Очередные 3 очка? Мы не должны так к этому относиться»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Очередные три очка, тяжелая игра. Какие впечатления от поединка?

– Очередные три очка... Мы не должны к этому относиться так, как будто должны это делать каждый тур, что это должно быть правилом для «Карпат». Мы должны понимать, что находимся на этапе построения команды. Сейчас есть такой результат, который есть – и это хорошо. Мы должны радоваться этому, но команда находится на этапе формирования, построения игры. «Колос» – очень качественный соперник с глубиной состава, могут делать ротацию. Два вингера устали, вышли другие игроки, которые им не уступали. На каждую позицию есть игрок. Соперник нам создавал много трудностей, но мы справились с этим.

– Почему сегодня в заявке не было Владимира Адамюка?

– Повреждение. Владислава Бабогло заменили из-за ощущения слабости. Мы должны доверять каждому игроку, который есть в нашем распоряжении. Должны находить для них время. Это хорошо, когда выходит футболист и может усилить игру или как минимум не ухудшить. Мне кажется, что нам не хватало Адамюка. Но Павел Полегенько очень качественно сработал и это хорошо. Хотелось бы еще сказать о фанатах, которые сегодня горячо зажигали. Идет снег, холод, а они раздеваются. Это из-за наслаждения и адреналина, из-за эмоций, которые дарит команда. Богдан Шуст сказал мне, что если бы завершилась война, то было бы очень много людей на стадионе. Мы хотим дарить положительные эмоции, чтобы люди радовались и наслаждались. Мы хотим всегда получать результат и хотим, чтобы болельщики, когда включают телевизор, наслаждались нашей игрой. Будет трудно, но мы должны постоянно дарить страсть.

– «Колос» с каждой игрой прибавляет, в трех турах подряд не уступал.

– Они прибавляют, тренерская работа заметна. У них есть механизмы выхода из-под прессинга и от ворот. У «Колоса» качественные исполнители. Последние матчи они сыграли очень классно. Мы это понимаем и говорили игрокам, что они очень мало пропускают, а иногда вообще не пропускают.

- Ваша главная цельчтобы команда играла в активный и атакующий футбол. Однако последние победы, за исключением матча с «Левым Берегом», были со счетом 1:0. Почему не удается забивать больше и создавать больше остроты?

– Игра с «Рухом» была специфическая, с «Оболонью» мы сделали большую ротацию и не были свежими. Относительно сегодняшнего матча, то прежде всего нам противостоял качественный соперник. Мы должны понимать, чего мы хотим и к чему мы стремимся. Однако надо понимать, что нам будут противодействовать. Наша цель неизменна, но мы должны понимать, что есть оппоненты с качественными исполнителями, качественной работой тренера. Могут быть разные факторы. Вдохновляет то, что когда мы забили гол, то мы продолжали бежать за вторым голом. После забитого мяча мы имели не один момент. Это свидетельствует о том, что мы хотим делать игру яркой.

– Сколько трансферов вам нужно зимой и насколько усиление позволит фанатам «Карпат» мечтать о еврокубках?

– Не нужно мечтать о еврокубках. Это рано и на опережение. Это точно не про нас сейчас. Я уверен в нашей скаутской службе, они очень качественно работают. Даже сегодня мне мешали готовиться к матчу, набрасывали информацию об игроках, мнения о них... Уверен, если мы будем усиливаться, то только теми игроками, которые сделают нашу команду сильнее. Считаю, что два-три качественных игрока сделают нашу команду совсем другой в положительном плане.

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Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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