Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 22 ноября 2024, 20:44
1204
2

Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу

Львовяне одержали минимальную победу

22 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 22 ноября 2024, 20:44
1204
2
Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу
ФК Карпаты

После поражения в прошлом туре от «Александрии» главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко решил сделать ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Адамюка и Пидлепенца на поле вышли Бруниньо и Полегенько. В составе же «Колоса» Александр Поздеев после домашней ничьи с «Кривбассом» сделал одно кадровое изменение. Вместо Третьякова на поле стадиона «Украина» вышел Алефиренко.

В прохладную погоду соперники активно начали игру, в дебюте которой обменялись опасными ударами в исполнении Костенко и Велетня. На удар карпатовца отреагировал Пахолюк, а игрок гостей пробил рядом с рамкой ворот. Вскоре не хватило точности и удару Боливара. «Карпаты» постепенно перехватили инициативу и могли первыми открыть счет, но Бруниньо, завершая атаку, попал в ногу защитника.

В середине тайма отважился на дальний удар Козик, который в прошлом сезоне выступал за «Карпаты», но он пробил выше ворот. Следующий же удар в исполнении Диего парировал Кемкин. А вот хозяева поля смогли реализовать свой момент. Бруниньо, воспользовавшись передачей Чачуа, точно пробил мимо Пахолюка. Вскоре вратарь «Колоса» спасает команду, парировав удар Игора Невеса.

Начало второго тайма прошло во взаимных атаках, однако из-за неточности завершающих передач опасных моментов не возникало. Мог оформить дубль Бруниньо, но удар бразильца заблокировал защитник «черно-белых». Александр Поздеев, пытаясь усилить атакующие действия своих подопечных, сделал двойную замену.

Игра и дальше проходила на подступах к обоим воротам. Лишь в середине тайма атака «Колоса» завершилась дальним ударом Гусола, пробившего мимо ворот. «Зелено-белые» ответили опасным ударом Костенко, но Пахолюк сыграл надежно. Ковалевцы долго разыгрывали свои атакующие действия, но пройти оборонительные редуты «Карпат» было непросто.

Опасным же оказался один из штрафных ударов гостей, когда Кемкин выбил мяч руками, а Боливар при добивании попал сначала в перекладину ворот «Карпат», а затем пробил над воротами. Уверенно сыграл вратарь львовского клуба и после удара Козика.

В итоге первая игра «Карпат» и «Колоса» в УПЛ завершилась победой львовского клуба. При этом «зелено-белые» на своем поле не проигрывают в чемпионате на протяжении 4-х игр: 3 победы и ничья. Домашняя серия «Карпат» без пропущенных голов длится 380 минут. Прервалась беспроигрышная гостевая серия «Колоса», которая продолжалась в чемпионате 3 игры: победа и две ничьи.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Карпаты» – «Колос» – 1:0

Гол: Бруниньо (32)

Предупреждения: Бабогло (78) – Велетень (18), Бондаренко (23), Козик (39)

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло (Векляк, 81), Полегенько, Альварес, Бруниньо (Шах, 72), Чачуа (Клименко, 90), Очеретько (Стенио, 82), Костенко (Пидлепенец, 72), Игор Невес

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Диего (Безбородько, 83), Велетень (Третьяков, 59), Алефиренко (Гусол, 59), Боливар (Паулаускас, 83)

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Стадион «Украина» (Львов)

Наши оценки:

Заміни «Карпат»: Підлепенець – 6,0; Шах – 5,5; Векляк – б/о; Стеніо – б/о; Клименко.

Заміни «Колоса»: Третьяков – 5,5; Гусол – 5,5; Паулаускас – б/о; Безбородько – б/о.

КАРПАТИ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Ворскла – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан НЕПЕЙПИЕВ: «Рух – очень серьезный соперник для нас»
Ворскла – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Футбол | 22 ноября 2024, 07:45 0
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча

«Атлетико» хочет назначить Юргена вместо Диего Симеоне

У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Футбол | 22 ноября 2024, 10:54 0
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер

Новый вождь «Ромы» рассказал Артему, что хочет от команды

Там играет Миколенко. Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом АПЛ
Футбол | 22.11.2024, 13:19
Там играет Миколенко. Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом АПЛ
Там играет Миколенко. Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом АПЛ
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
Футбол | 22.11.2024, 15:02
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
Футбол | 22.11.2024, 20:34
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ros
З перемогою!
Ответить
+2
odiniznashih
"Нанесли поражение" или минимально выиграли?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
21.11.2024, 11:56 6
Футбол
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 16
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 99
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 9
Футбол
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 5
Бокс
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем