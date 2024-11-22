Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу

После поражения в прошлом туре от «Александрии» главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко решил сделать ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Адамюка и Пидлепенца на поле вышли Бруниньо и Полегенько. В составе же «Колоса» Александр Поздеев после домашней ничьи с «Кривбассом» сделал одно кадровое изменение. Вместо Третьякова на поле стадиона «Украина» вышел Алефиренко.

В прохладную погоду соперники активно начали игру, в дебюте которой обменялись опасными ударами в исполнении Костенко и Велетня. На удар карпатовца отреагировал Пахолюк, а игрок гостей пробил рядом с рамкой ворот. Вскоре не хватило точности и удару Боливара. «Карпаты» постепенно перехватили инициативу и могли первыми открыть счет, но Бруниньо, завершая атаку, попал в ногу защитника.

В середине тайма отважился на дальний удар Козик, который в прошлом сезоне выступал за «Карпаты», но он пробил выше ворот. Следующий же удар в исполнении Диего парировал Кемкин. А вот хозяева поля смогли реализовать свой момент. Бруниньо, воспользовавшись передачей Чачуа, точно пробил мимо Пахолюка. Вскоре вратарь «Колоса» спасает команду, парировав удар Игора Невеса.

Начало второго тайма прошло во взаимных атаках, однако из-за неточности завершающих передач опасных моментов не возникало. Мог оформить дубль Бруниньо, но удар бразильца заблокировал защитник «черно-белых». Александр Поздеев, пытаясь усилить атакующие действия своих подопечных, сделал двойную замену.

Игра и дальше проходила на подступах к обоим воротам. Лишь в середине тайма атака «Колоса» завершилась дальним ударом Гусола, пробившего мимо ворот. «Зелено-белые» ответили опасным ударом Костенко, но Пахолюк сыграл надежно. Ковалевцы долго разыгрывали свои атакующие действия, но пройти оборонительные редуты «Карпат» было непросто.

Опасным же оказался один из штрафных ударов гостей, когда Кемкин выбил мяч руками, а Боливар при добивании попал сначала в перекладину ворот «Карпат», а затем пробил над воротами. Уверенно сыграл вратарь львовского клуба и после удара Козика.

В итоге первая игра «Карпат» и «Колоса» в УПЛ завершилась победой львовского клуба. При этом «зелено-белые» на своем поле не проигрывают в чемпионате на протяжении 4-х игр: 3 победы и ничья. Домашняя серия «Карпат» без пропущенных голов длится 380 минут. Прервалась беспроигрышная гостевая серия «Колоса», которая продолжалась в чемпионате 3 игры: победа и две ничьи.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Карпаты» – «Колос» – 1:0

Гол: Бруниньо (32)

Предупреждения: Бабогло (78) – Велетень (18), Бондаренко (23), Козик (39)

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло (Векляк, 81), Полегенько, Альварес, Бруниньо (Шах, 72), Чачуа (Клименко, 90), Очеретько (Стенио, 82), Костенко (Пидлепенец, 72), Игор Невес

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Диего (Безбородько, 83), Велетень (Третьяков, 59), Алефиренко (Гусол, 59), Боливар (Паулаускас, 83)

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Стадион «Украина» (Львов)

Наши оценки:

Заміни «Карпат»: Підлепенець – 6,0; Шах – 5,5; Векляк – б/о; Стеніо – б/о; Клименко.

Заміни «Колоса»: Третьяков – 5,5; Гусол – 5,5; Паулаускас – б/о; Безбородько – б/о.

КАРПАТИ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА