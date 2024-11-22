Карпаты Львов

22 октября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты и Колос.

Поединок прошел на стадионе во Львове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Единственный и красивый гол во встрече на 32-й минуте оформил Бруниньо.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 14-й тур, 22 октября

Карпаты – Колос – 1:0

Гол: Бруниньо, 32

Видеообзор матча: