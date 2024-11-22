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Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 22:08 |
315
0

Карпаты – Колос – 1:0. Крутейший мяч от Бруниньо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25

22 ноября 2024, 22:08 |
315
0
Карпаты – Колос – 1:0. Крутейший мяч от Бруниньо. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты. Бруниньо

22 октября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты и Колос.

Поединок прошел на стадионе во Львове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный и красивый гол во встрече на 32-й минуте оформил Бруниньо.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 14-й тур, 22 октября

Карпаты – Колос – 1:0

Гол: Бруниньо, 32

Видеообзор матча:

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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Бруниньо видео голов и обзор Карпаты Львов Колос Ковалевка Карпаты - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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