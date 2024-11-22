22.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига22 ноября 2024, 22:08 |
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Карпаты – Колос – 1:0. Крутейший мяч от Бруниньо. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25
22 ноября 2024, 22:08 |
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22 октября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты и Колос.
Поединок прошел на стадионе во Львове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Единственный и красивый гол во встрече на 32-й минуте оформил Бруниньо.
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Украинская Премьер-лига 2024/25. 14-й тур, 22 октября
Карпаты – Колос – 1:0
Гол: Бруниньо, 32
Видеообзор матча:
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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