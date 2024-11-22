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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 19:13 |
516
0

ВИДЕО. Гол тура? Карпаты забили невероятный мяч в ворота Колоса

Амбросий Чачуа выполнил невероятную передачу на Бруниньо

22 ноября 2024, 19:13 |
516
0
ВИДЕО. Гол тура? Карпаты забили невероятный мяч в ворота Колоса
ФК Карпаты. Бруниньо

В пятницу, 22 ноября, проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились львовские «Карпаты» и ковалевский «Колос». После первого тайма счет 1:0 в пользу «львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Счет в поединке был открыт на 31-й минуте, когда Амбросий Чачуа выполнил невероятный пас на Бруниньо, который первым касанием обработал мяч, не позволив ему даже упасть на газон, а вторым отправил его в сетку ворот ковалевцев.

ВИДЕО в Telegram. Гол тура? Карпаты забили невероятный мяч в ворота Колоса

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Амбросий Чачуа Бруниньо чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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