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Чемпионат Германии
Бавария
22.11.2024 21:30 - : -
Аугсбург
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Германия
22 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:24
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Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 22 октября в 21:30 по Киеву

22 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:24
11
0
Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Бавария

22 ноября на «Альянц-Арене» пройдет матч 11-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «Аугсбургом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда избежала осечки в позапрошлом сезоне, когда осечка Боруссии в Дортмунде в последнем туре позволила сохранить серебряную салатницу. Но потом, даже мощно усилившись - чего стоит рекордное подписание Кейна - все-таки сезон 2023/2024 прошел вообще без трофеев. На это отреагировали любопытно: на тренерский пост позвали Компани, что как раз вылетел из АПЛ с Бернли, кроме того, состав пополнили талантливые, но не такие уж звездные, Олисе и Паилинья. Венсану уже предоставили болезненные уроки и Эмери с Астон Виллой, и Флик, экс-наставник рекордмейстеров, с Барселоной. Но в целом в Лиге чемпионов немцы довольно бойко набирали очки. А в Бундеслиге нет поражений, более того, ничьи оформили только с Байером и Айнтрахтом, так что получается удерживать единоличное лидерство.

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Аугсбург

Клуб достаточно давно держится в высшем дивизионе страны. И даже пробивался в еврокубки, но это было давно - потом из года в год шла борьба за выживание, благо, что неизменно успешная. Казалось, что прогресс наметился при пришедшем год назад, осенью 2023-го, Йессе Торупе. Но в целом фуггеры сдавали уже по ходу второго круга, ограничившись только 12-м место в итоговой турнирной таблице Бундеслиги 1. А сейчас получалось в основном в кубке, где, впрочем, в противниках были столичная Виктория и Шальке. В чемпионате же поражений больше чем побед. Но все же в крайних турах получалось стабильно брать очки: дортмундскую Боруссию и вовсе обыграли, с Вольфсбургом и Хоффенхаймом закончили ничьими.

Статистика личных встреч

Все 4 крайних поединка закончились победами Звезды Юга, у которой и в целом отличная статистика с фуггерами - как и с большинством соперников в Германии.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют Кейн и компания. Ставим на фору -2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Бавария
22 ноября 2024 -
21:30
Аугсбург
Фора Баварии (-2.5) 1.90 Сделать ставку
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Бавария Аугсбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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