Бавария – Аугсбург – 3:0. Два пенальти и супермяч от Кейна. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги 2024/25
22 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Бавария и Аугсбург.
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Поединок прошел на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Хет-трик в этой встрече оформил звездный английский форвард Гарри Кейн. Он дважды реализовал пенальти и забил крутой мяч на 90+5-й.
Бундеслига 2024/25. 11-й тур, 22 ноября
Бавария – Аугсбург – 3:0
Голы: Кейн, 63 (пен.), 90+3 (пен.), 90+6
Удаление: Кевен Шлоттербек, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
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