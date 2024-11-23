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Чемпионат Германии
Бавария
22.11.2024 21:30 – FT 3 : 0
Аугсбург
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Германия
23 ноября 2024, 02:11 |
112
0

Бавария – Аугсбург – 3:0. Два пенальти и супермяч от Кейна. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги 2024/25

23 ноября 2024, 02:11 |
112
0
Бавария – Аугсбург – 3:0. Два пенальти и супермяч от Кейна. Видео голов
ФК Бавария

22 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Бавария и Аугсбург.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Хет-трик в этой встрече оформил звездный английский форвард Гарри Кейн. Он дважды реализовал пенальти и забил крутой мяч на 90+5-й.

Бундеслига 2024/25. 11-й тур, 22 ноября

Бавария – Аугсбург – 3:0

Голы: Кейн, 63 (пен.), 90+3 (пен.), 90+6

Удаление: Кевен Шлоттербек, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
90’ +2
Кевен Шлоттербек (Аугсбург) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бавария Аугсбург видео голов и обзор Гарри Кейн Бундеслига чемпионат Германии по футболу хет-трик пенальти удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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