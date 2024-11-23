22 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Бавария и Аугсбург.

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Поединок прошел на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Хет-трик в этой встрече оформил звездный английский форвард Гарри Кейн. Он дважды реализовал пенальти и забил крутой мяч на 90+5-й.

Бундеслига 2024/25. 11-й тур, 22 ноября

Бавария – Аугсбург – 3:0

Голы: Кейн, 63 (пен.), 90+3 (пен.), 90+6

Удаление: Кевен Шлоттербек, 90+3

Видеообзор матча: