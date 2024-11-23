Германия23 ноября 2024, 03:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:56
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ВИДЕО. Два гола в компенсированное. Как Кейн оформил хет-трик за Баварию
«Бавария» обыграла «Аугсбург» и укрепила лидерство в Бундеслиге
23 ноября 2024, 03:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:56
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В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 3:0.
Хет-трик Гарри Кейна принес три очка «Баварии», два гола были забиты с пенальти.
Кейн провел 14 голов в сезоне Бундеслиги. Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд.
«Бавария» набрала 29 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. Далее идут РБ Лейпциг (21), Айнтрахт (20), Байер, Фрайбург (по 17).
Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября
Бавария – Аугсбург – 3:0
Голы: Гарри Кейн, 63 (пен), 90+3 (пен), 90+5
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
90’ +2
Кевен Шлоттербек (Аугсбург) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
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