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22.11.2024 21:30 – FT 3 : 0
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23 ноября 2024, 03:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:56
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ВИДЕО. Два гола в компенсированное. Как Кейн оформил хет-трик за Баварию

«Бавария» обыграла «Аугсбург» и укрепила лидерство в Бундеслиге

23 ноября 2024, 03:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:56
211
0
ВИДЕО. Два гола в компенсированное. Как Кейн оформил хет-трик за Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 3:0.

Хет-трик Гарри Кейна принес три очка «Баварии», два гола были забиты с пенальти.

Кейн провел 14 голов в сезоне Бундеслиги. Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд.

«Бавария» набрала 29 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. Далее идут РБ Лейпциг (21), Айнтрахт (20), Байер, Фрайбург (по 17).

Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября

Бавария – Аугсбург – 3:0

Голы: Гарри Кейн, 63 (пен), 90+3 (пен), 90+5

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
90’ +2
Кевен Шлоттербек (Аугсбург) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Аугсбург Бундеслига Бавария хет-трик чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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