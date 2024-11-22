Хет-трик Кейна. Бавария разгромила Аугсбург и укрепила лидерство
Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд
В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 3:0.
Хет-трик Гарри Кейна принес три очка «Баварии», два гола были забиты с пенальти.
Кейн провел 14 голов в сезона Бундеслиги. Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд.
«Бавария» набрала 29 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. Далее идут РБ Лейпциг (21), Айнтрахт (20), Байер, Фрайбург (по 17).
Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября
Бавария – Аугсбург – 3:0
Голы: Гарри Кейн, 63 (пен), 90+3 (пен), 90+5
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