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Чемпионат Германии
Бавария
22.11.2024 21:30 – FT 3 : 0
Аугсбург
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Германия
22 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:38
115
1

Хет-трик Кейна. Бавария разгромила Аугсбург и укрепила лидерство

Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд

22 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:38
115
1
Хет-трик Кейна. Бавария разгромила Аугсбург и укрепила лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейна

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 3:0.

Хет-трик Гарри Кейна принес три очка «Баварии», два гола были забиты с пенальти.

Кейн провел 14 голов в сезона Бундеслиги. Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд.

«Бавария» набрала 29 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. Далее идут РБ Лейпциг (21), Айнтрахт (20), Байер, Фрайбург (по 17).

Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября

Бавария – Аугсбург – 3:0

Голы: Гарри Кейн, 63 (пен), 90+3 (пен), 90+5

Турнирная таблица

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Аугсбург Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Приставили до Кейна захисника N3 на голову нижче,прийшлось йому м*яч з його голови рукою знімати.Мусіала  то хорош,але трохи починає "звіздитись",весь час б*є і б*є по воротах хоч баче що удар буде заблоковано, в кількох випадках доцільніше було віддати партнерам,а так скільки ударів а результат 0,хай учиться у Гаррі який ніколи не був жадним щодо партнерів,ще йвстигає Хтр сипать.
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