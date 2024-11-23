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Германия
23 ноября 2024, 01:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:59
196
0

Кейн после хет-трика побил рекорд Холанда в Бундеслиге

Английский форвард стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Германии

23 ноября 2024, 01:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:59
196
0
Кейн после хет-трика побил рекорд Холанда в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

22 ноября, в рамках 11-го тура Бундеслиги, на Альянц Арене встретились Бавария Мюнхен и Аугсбург. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Все голы в этом поединке забил Гарри Кейн (63, 90+3, 90+5).

За свое время в Мюнхене Гарри Кейн продолжает бить всевозможные рекорды, и матч против Аугсбурга не стал исключением. Благодаря забитому хет-трику Кейн достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге быстрее, чем кто-либо ранее. Последний раз этот рекорд обновил Эрлинг Холанд в 2021 году, забив за Боруссию Дортмунд 50 голов в 50 матчах. Кейн, в свою очередь, достиг такого же количества голов за 43 поединка.

В этом сезоне Кейн проводит невероятную кампанию: за 17 матчей во всех соревнованиях с Баварией Мюнхен он забил 20 голов и отдал 9 ассистов своим партнерам по команде.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Бавария – Аугсбург (3:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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