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Лига наций
22 ноября 2024, 16:07 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:12
781
1

Йожеф САБО: «Бельгия – это хорошая командочка»

Жребий Лиги наций не оказался в Украине благосклонен

22 ноября 2024, 16:07 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:12
781
1
Йожеф САБО: «Бельгия – это хорошая командочка»
Йожеф Сабо

Один из самых опытных украинских специалистов Йожеф Сабо с нетерпением ожидал жеребьевки Лиги наций. Ему, как бывшему руководителю нашей национальной команды, было интересно узнать: кто же выпадет в соперники сборной Украины в плей-офф турнира?

Как только стало известно, что жребий выбрал для команды Сергея Реброва, Sport.ua сразу же получил комментарий Сабо.

– Хорошая командочка у бильгийцев, но когда они все играют, – говорит Йожеф Йожефович, – А то порой получается, что то один футболист заболел, то второй, то травмы... Так что теперь через четыре месяца сборную Украины будет ждать очередное испытание. Что ж, поживем – увидим. Слава Богу, что наши ребята вышли в плей-офф и все завершилось для национальной команды нормально. Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет. Это хорошо.

– У большинства людей, кто интересуется футболом, сборная Бельгии прежде всего ассоциируется с Кевином Де Брюйне и Ромелу Лукаку. А кого еще выделили бы Вы?

– В составе бельгийцев есть немало умелых игроков, которые выступают в ведущих чемпионатах Европы – Испании, Германии, Италии, Франции. Но больше всего их в Английской Премьер-лиге. Кроме того же Де Брюйне в «Манчестер Сити» играет Доку, в других клубах – Троссар, Кастань, Онана.

– Как оцениваете шансы Украины в плей-офф Лиги наций?

– А что шансы? Посмотрим, как оно будет. Но то, что из всех четырех возможных соперников выпал нам самый крепкий – это факт. Могли бы быть шотландцы или мадьяры, или же сербы. Хотя сборная Сербии тоже является неплохой командой, в составе которой собраны футболисты, играющие за рубежом. Что ж, будем теперь ждать весны и наблюдать, что будет и как будет. Во второй половине марта у нас как раз будет набирать ход весенняя часть чемпионата, поэтому сборники, которые играют в украинских клубах, на момент встреч с бельгийцами уже будут иметь игровую практику. Повторюсь: Бельгия – хорошая команда. Если проиграем – что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу. Хотя бы потому, что не вылетим из группы В. Поэтому будем болеть за Украину.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Бельгия хорошая командочка, но у нас тоже есть хорошие игрочечки и тренерочек норм.
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