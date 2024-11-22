Карпаты – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 ноября львовские «Карпаты» в матче 14-го тура УПЛ во Львове примут ковалевский «Колос». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Невес.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Диего, Велетень, Алефиренко, Боливар.