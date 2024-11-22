Другие новости22 ноября 2024, 04:43 |
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ВИДЕО. У Неймара украли кольцо прямо на поле. Оно – очень дорогое
Бразилец был недостаточно внимателен...
22 ноября 2024, 04:43 |
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Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар угодил в неприятную историю.
Звездный футболист лишился своего кольца, выходя на футбольное поле перед матчем.
Один из болельщиков выхватил драгоценность, давая «пять» футболисту.
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Неймар довольно быстро сообразил, что его обокрали, но вор уже скрылся в толпе.
По информации издания Marca, драгоценное кольцо стоило 16 тысяч долларов.
Перед вами – видео инцидента:
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