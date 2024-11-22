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22 ноября 2024, 04:43 |
177
0

ВИДЕО. У Неймара украли кольцо прямо на поле. Оно – очень дорогое

Бразилец был недостаточно внимателен...

22 ноября 2024, 04:43 |
177
0
ВИДЕО. У Неймара украли кольцо прямо на поле. Оно – очень дорогое
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар угодил в неприятную историю.

Звездный футболист лишился своего кольца, выходя на футбольное поле перед матчем.

Один из болельщиков выхватил драгоценность, давая «пять» футболисту.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Неймар довольно быстро сообразил, что его обокрали, но вор уже скрылся в толпе.

По информации издания Marca, драгоценное кольцо стоило 16 тысяч долларов.

Перед вами – видео инцидента:

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Неймар видео lifestyle Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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