ВИДЕО. У Неймара украли кольцо прямо на поле. Оно – очень дорогое

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар угодил в неприятную историю.

Звездный футболист лишился своего кольца, выходя на футбольное поле перед матчем.

Один из болельщиков выхватил драгоценность, давая «пять» футболисту.

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Неймар довольно быстро сообразил, что его обокрали, но вор уже скрылся в толпе.

По информации издания Marca, драгоценное кольцо стоило 16 тысяч долларов.

Перед вами – видео инцидента: