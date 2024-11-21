Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Goldeoro, к Забарному есть большой спрос от именитых клубов АПЛ. Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси». «Борнмут» может получить первые финансовые предложения по трансферу Ильи уже ближайшей зимой. «Вишни» готовы отпустить своего лидера за 60 миллионов евро.

Забарный может стать вторым самым дорогим трансфером среди украинских футболистов. Рекорд принадлежит Михаилу Мудрику, который перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро + бонусы.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.