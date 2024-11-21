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  4. Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Англия
21 ноября 2024, 20:41 |
7055
38

Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб

Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм»

21 ноября 2024, 20:41 |
7055
38
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Goldeoro, к Забарному есть большой спрос от именитых клубов АПЛ. Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси». «Борнмут» может получить первые финансовые предложения по трансферу Ильи уже ближайшей зимой. «Вишни» готовы отпустить своего лидера за 60 миллионов евро.

Забарный может стать вторым самым дорогим трансфером среди украинских футболистов. Рекорд принадлежит Михаилу Мудрику, который перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро + бонусы.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Тоттенхэм трансферы чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 39
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Pavel_i_CO
Залишки недобитих лугандонів кидаються на будь-яку новину, яка хоч якось пов'язана з Динамо Київ. Закомплексовані покидьки зі сходу 
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+4
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OKs100
Как-то мало. Он стоит минимум 90.
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+2
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sania
За словами "найвидатнішого" єксперда нашого сайту Забарний ( нічого не виграв) коштує 5-7 мільйонів, а Судак (виграв усе) 50-70
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+1
Fitness.sports
Он побьёт. Потому что это стоимость защитника и она довольно высокая.
А по стоимости на данный момент он будет самым дорогим.
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0
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Pavel_i_CO
Нормальный бонус може капнути Динамо Київ за 20% від перепродажу Іллі 
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0
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Main
Он того стоит!!!
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0
дыряво с пердя 🤣
Сашка лысый пидр, а шляпарен очки из дыр очки стоимость 300 млн или после отказа трабзона уже 3
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-3
_Quantum19_
Я б порадив клубам АПЛ дочекатись, доки в ФК "Динамо" з'являться нові власники, а Суркіс піде геть. І тільки тоді пропонувати такі шалені гроші за Забарного. А так, 5-7млн вистачить з головою. І це ще забагато.
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-5
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_Quantum19_
Хіба Забарний з Борнмутом хоч щось виграв, що на нього така вартість? 17-19млн. І то, це забагато. На біса клубам АПЛ підпитувати проросійське керівництво футбольного клубу УПЛ, суркісівської політичної іграшки ФК "Динамо" (Київ)??
Вони що, за війну в Україні????
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-7
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