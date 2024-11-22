Бывший защитник Динамо и Зари нашел себе новый клуб в УПЛ

Бывший защитник киевского «Динамо» и луганской «Зари» Артем Бенедюк вскоре станет игроком «Ингульца», сообщает ТаТоТаке.

Трансфер 20-летнего футболиста состоится на правах свободного агента.

Также, по информации источника, к команде Василия Кобина бесплатно присоединится экс-полузащитник юношеской команды львовских «Карпат» Игорь Скороход.

Оба игрока теоретически смогут помочь клубу уже в ближайшем календарном матче - против донецкого «Шахтера» 23 ноября в 18:00 по киевскому времени.