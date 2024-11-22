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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 17:42 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:47
423
0

Бывший защитник Динамо и Зари нашел себе новый клуб в УПЛ

Артем Бенедюк, как и Игорь Скороход, станет игроком «Ингульца»

22 ноября 2024, 17:42 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:47
423
0
Бывший защитник Динамо и Зари нашел себе новый клуб в УПЛ
ФК Динамо Киев. Артем Бенедюк

Бывший защитник киевского «Динамо» и луганской «Зари» Артем Бенедюк вскоре станет игроком «Ингульца», сообщает ТаТоТаке.

Трансфер 20-летнего футболиста состоится на правах свободного агента.

Также, по информации источника, к команде Василия Кобина бесплатно присоединится экс-полузащитник юношеской команды львовских «Карпат» Игорь Скороход.

Оба игрока теоретически смогут помочь клубу уже в ближайшем календарном матче - против донецкого «Шахтера» 23 ноября в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Заря Луганск Ингулец трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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