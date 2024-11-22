Украина. Премьер лига22 ноября 2024, 17:42 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:47
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Бывший защитник Динамо и Зари нашел себе новый клуб в УПЛ
Артем Бенедюк, как и Игорь Скороход, станет игроком «Ингульца»
22 ноября 2024, 17:42 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:47
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Бывший защитник киевского «Динамо» и луганской «Зари» Артем Бенедюк вскоре станет игроком «Ингульца», сообщает ТаТоТаке.
Трансфер 20-летнего футболиста состоится на правах свободного агента.
Также, по информации источника, к команде Василия Кобина бесплатно присоединится экс-полузащитник юношеской команды львовских «Карпат» Игорь Скороход.
Оба игрока теоретически смогут помочь клубу уже в ближайшем календарном матче - против донецкого «Шахтера» 23 ноября в 18:00 по киевскому времени.
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