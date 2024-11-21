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  4. ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2024, 20:57 |
3747
1

ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»

Предатель Украины выиграл апелляционный суд в Лозанне

21 ноября 2024, 20:57 |
3747
1
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Известный украинский комментатор Виктор Вацко высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ? Ничего не изменится, в Украине он тренером работать точно не будет. Я сомневаюсь, что он вообще когда-то приедет сюда, ведь у украинцев очень хорошая память. Нет никакой разницы, есть ли против Тимощука санкции от УАФ или нет. Он больше не будет работать в украинском футболе», – отметил Вацко.

Ранее Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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Gargantua81
ну да, он там получает 2.2 млн дол одной только зп. Приблизительно как все тренеры УПЛ вместе взятые. 
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