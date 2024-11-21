ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ? Ничего не изменится, в Украине он тренером работать точно не будет. Я сомневаюсь, что он вообще когда-то приедет сюда, ведь у украинцев очень хорошая память. Нет никакой разницы, есть ли против Тимощука санкции от УАФ или нет. Он больше не будет работать в украинском футболе», – отметил Вацко.

Ранее Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.