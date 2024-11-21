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Лига наций
21 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 21 ноября 2024, 00:48
794
0

Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина

По мнению Олега Орехова, судейство в игре Лиги наций не было идеальным

21 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 21 ноября 2024, 00:48
794
0
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом рефери ФИФА Олег Орехов прокомментировал для Sport.ua два момента, связанных с нарушениями правил в матче 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины (1:2).

Один из них, по мнению многих экспертов, должен был завершиться назначением пенальти в ворота албанцев, а второй – это 11-метровый, который хозяева поля пробивали в ворота украинской сборной.

Олег Орехов: «В эпизоде, произошедшем на 24-й минуте поединка в Тиране, полузащитник Михаил Мудрик на скорости врывался в штрафную команду Албании, ускорившись к мячу, который стремительно катился к лицевой линии. Украинского игрока в силовой борьбе пытался оттереть защитник Иван Балью, который в последний момент придержал его за руку и уложил на газон. В этом эпизоде ​​главный рефери Жоау Пинейру не стал назначать пенальти, да и ассистент арбитра на VAR не расценил это как нарушение, которое тянуло на суровый приговор. Так что до пенальти дело не дошло.

А что касается эпизода с назначенным в ворота сборной Украины пенальти на 73-й минуте, то Трубин не успевал сыграть в мяч и попал в ноги сопернику. Никакие дисциплинарные санкции не были применены по той причине, что вратарь все же пытался сыграть в мяч, и это была сугубо техническая ошибка в связи с тем, что нападающий албанской сборной на долю секунды был быстрее».

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина Олег Орехов судейство пенальти инсайд Жоау Пинейру Анатолий Трубин Михаил Мудрик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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