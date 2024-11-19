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Лига наций
19 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:43
782
0

ВИДЕО. Албания с пенальти сократила отставание в счете за 15 мин до конца

Недим Байрами переиграл голкипера Анатолия Трубина ударом с точки

19 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:43
782
0
ВИДЕО. Албания с пенальти сократила отставание в счете за 15 мин до конца
УАФ

19 ноября в 21:45 в Тиране проходит поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.

На 75-й минуте Недим Байрами с пенальти сократила отставание в счете для Албании, переиграв Анатолий Трубина (1:2).

❗️ ВИДЕО в Telegram: Все голы матча

ГОЛ! 1:2. Недим Байрами, 75 мин (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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