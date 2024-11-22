«Могли бы быть мадьяры». Сабо оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы «сине-желтых» на положительный результат в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе А:

«А что шансы? Посмотрим, как оно будет. Но то, что из всех четырех возможных соперников выпал нам самый крепкий – это факт. Могли бы быть шотландцы или мадьяры, или же сербы. Хотя сборная Сербии тоже является неплохой командой, в составе которой собраны футболисты, играющие за рубежом. Что ж, будем теперь ждать весны и наблюдать, что будет и как будет. Во второй половине марта у нас как раз будет набирать ход весенняя часть чемпионата, поэтому сборники, которые играют в украинских клубах, на момент встреч с бельгийцами уже будут иметь игровую практику. Повторюсь: Бельгия – хорошая команда. Если проиграем – что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу. Хотя бы потому, что не вылетим из группы В. Поэтому будем болеть за Украину».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).