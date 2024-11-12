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Лига Европы
12 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 03:55
59
0

Курьез недели. Игрок Астон Виллы привез самый глупый пенальти в истории

Центрбек Тайрон Мингз, получив пас от вратаря, неожиданно взял мяч в руки

12 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 03:55
59
0
Курьез недели. Игрок Астон Виллы привез самый глупый пенальти в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов 6 ноября «Брюгге» дома переиграл «Астон Виллу» со счётом 1:0.

Единственный в матче гол забил на 52-й минуте Ханс Ванакен ударом с пенальти.

Причина 11-местрового была чрезвычайно курьезной. Центрбек гостей Тайрон Мингз, получив пас от вратаря Эмилиано Мартинеса, неожиданно взял мяч в руки в своей штрафной площади.

ВИДЕО (MEGOGO). Игрок Астон Виллы привез самый глупый пенальти в истории

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Лига чемпионов Брюгге Астон Вилла Тайрон Мингз пенальти курьезы видео Ханс Ванакен
Николай Степанов Источник: MEGOGO
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