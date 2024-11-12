Курьез недели. Игрок Астон Виллы привез самый глупый пенальти в истории

В матче 4-го тура Лиги чемпионов 6 ноября «Брюгге» дома переиграл «Астон Виллу» со счётом 1:0.

Единственный в матче гол забил на 52-й минуте Ханс Ванакен ударом с пенальти.

Причина 11-местрового была чрезвычайно курьезной. Центрбек гостей Тайрон Мингз, получив пас от вратаря Эмилиано Мартинеса, неожиданно взял мяч в руки в своей штрафной площади.

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