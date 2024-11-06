Глупость защитника. Астон Вилла потерпела первое поражение в Лиге чемпионов

6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Астон Вилла.

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Коллективы сыграли на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды.

Единственный гол на 52-й минуте забил Ханс Ванакен. Хавбек успешно реализовал пенальти в ворота именитого аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.

Рефери назначил 11-метровый после того, как центральный защитник вилланов Тайрон Мингз просто взял мяч в руки в своей штрафной площади.

Астон Вилла потерпела первое поражение в текущем сезоне ЛЧ. С 9 очками вилланы идут в таблице еврокубка пятыми. Брюгге набрал 6 пунктов и располагается на 20-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября

Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Гол: Ванакен, 52 (пен.)