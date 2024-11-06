Глупость защитника. Астон Вилла потерпела первое поражение в Лиге чемпионов
Брюгге переиграл подопечных Унаи Эмери в 4-м туре еврокубка благодаря забитому пенальти
6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Астон Вилла.
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Коллективы сыграли на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды.
Единственный гол на 52-й минуте забил Ханс Ванакен. Хавбек успешно реализовал пенальти в ворота именитого аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.
Рефери назначил 11-метровый после того, как центральный защитник вилланов Тайрон Мингз просто взял мяч в руки в своей штрафной площади.
Астон Вилла потерпела первое поражение в текущем сезоне ЛЧ. С 9 очками вилланы идут в таблице еврокубка пятыми. Брюгге набрал 6 пунктов и располагается на 20-й позиции.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября
Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0
Гол: Ванакен, 52 (пен.)
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