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Лига Чемпионов
ПСЖ
06.11.2024 22:00 – 89 1 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:34
487
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 6 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:34
487
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 6 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 6 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

  • 19:45. Шахтер – Янг Бойз
  • 19:45. Брюгге – Астон Вилла
  • 22:00. Бавария – Бенфика
  • 22:00. Интер – Арсенал
  • 22:00. ПСЖ – Атлетико
  • 22:00. Спарта Прага – Брест
  • 22:00. Фейеноорд – РБ Зальцбург
  • 22:00. Црвена Звезда – Барселона
  • 22:00. Штутгарт – Аталанта

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Шахтер – Янг Бойз

19:45. Брюгге – Астон Вилла

22:00. Бавария – Бенфика

22:00. Интер – Арсенал

22:00. ПСЖ – Атлетико

22:00. Спарта Прага – Брест

22:00. Фейеноорд – РБ Зальцбург

22:00. Црвена Звезда – Барселона

22:00. Штутгарт – Аталанта

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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