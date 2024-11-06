Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 6 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги чемпионов
Вечером 6 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
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🏆 Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
- 19:45. Шахтер – Янг Бойз
- 19:45. Брюгге – Астон Вилла
- 22:00. Бавария – Бенфика
- 22:00. Интер – Арсенал
- 22:00. ПСЖ – Атлетико
- 22:00. Спарта Прага – Брест
- 22:00. Фейеноорд – РБ Зальцбург
- 22:00. Црвена Звезда – Барселона
- 22:00. Штутгарт – Аталанта
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Шахтер – Янг Бойз
19:45. Брюгге – Астон Вилла
22:00. Бавария – Бенфика
22:00. Интер – Арсенал
22:00. ПСЖ – Атлетико
22:00. Спарта Прага – Брест
22:00. Фейеноорд – РБ Зальцбург
22:00. Црвена Звезда – Барселона
22:00. Штутгарт – Аталанта
События матча
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