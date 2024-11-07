Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Брест из Франции нанес поражение Спарте из Праги со счетом 2:1.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Спарта Прага (Чехия) – Брест (Франция) – 1:2

Голы: Олатунджи, 90+2 – Эдмилсон Фернандеш, 37, Кайринен, 80 (автогол)

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