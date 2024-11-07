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  4. Спарта – Брест – 1:2. Сказка для пиратов продолжается. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Спарта Прага
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Брест
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:19
87
0

Спарта – Брест – 1:2. Сказка для пиратов продолжается. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:19
87
0
Спарта – Брест – 1:2. Сказка для пиратов продолжается. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брест из Франции нанес поражение Спарте из Праги со счетом 2:1.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Спарта Прага (Чехия) – Брест (Франция) – 1:2

Голы: Олатунджи, 90+2 – Эдмилсон Фернандеш, 37, Кайринен, 80 (автогол)

Видео голов и обзор

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Олатунджи (Спарта Прага).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Каан Кайринен (Спарта Прага).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдимилсон Фернандеш (Брест).
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Брест (Франция) Спарта Прага автогол видео голов и обзор Лига чемпионов Эдмилсон Фернандеш Каан Кайринен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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