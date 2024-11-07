06.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Лига чемпионов07 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:19
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Спарта – Брест – 1:2. Сказка для пиратов продолжается. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
07 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:19
87
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Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
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Брест из Франции нанес поражение Спарте из Праги со счетом 2:1.
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⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
22:00. Спарта Прага (Чехия) – Брест (Франция) – 1:2
Голы: Олатунджи, 90+2 – Эдмилсон Фернандеш, 37, Кайринен, 80 (автогол)
Видео голов и обзор
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Олатунджи (Спарта Прага).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Каан Кайринен (Спарта Прага).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдимилсон Фернандеш (Брест).
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