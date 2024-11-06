Чехи проснулись в конце. Спарта уступила Бресту

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов пражская «Спарта» принимала французский «Брест».

Игра проходила под диктовку французских футболистов, которые имели больше владения мячом и создали больше моментов.

Показалось, что игроки «Спарты» получили установку играть от обороны и ждать своего момента. В первом тайме таких моментов для чехов не было, зато игроки «Бреста» один свой шанс использовали. На 37-й минуте Эдмилсон Фернандеш открыл счет в матче.

Во втором тайме игроки «Спарты» держались до последнего. Создавать моменты им не удавалось, но в защите они действовали надежно.

Но удержать французов было не так легко. На 80-й минуте Фернандеш оформил дубль.

Футболисты «Спарты» начали играть лишь в конце матча. В результате они смогли забить гол престижа, который на счету Олатунджи.

Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября

«Спарта» (Прага) – «Брест» – 1:2

Голы: Олатунджи, 90+2, – Фернандеш, 37, 80.

«Спарта»: Виндаль, Витик, Панак, Коббо, Визнер, Лачи, (Сухомел, 85), Кайринер, (Сольбаккен, 85), Ринеш, (Садилек, 85), Пешек, (Туци, 78), Олатунджи, Ррахмани, (Данек, 64).

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Кулибали, Айдара, Ле-Мелу, Камара, (Мартен, 81), Думбия, (Салах, 81), Фернандеш, (Маньетти, 81), Ажорк, Бальде (Перрейра, 74).