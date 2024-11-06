Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехи проснулись в конце. Спарта уступила Бресту
Лига Чемпионов
Спарта Прага
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 23:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:59
79
0

Чехи проснулись в конце. Спарта уступила Бресту

Команды встретились в 4-м туре Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 23:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:59
79
0
Чехи проснулись в конце. Спарта уступила Бресту
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов пражская «Спарта» принимала французский «Брест».

Игра проходила под диктовку французских футболистов, которые имели больше владения мячом и создали больше моментов.

Показалось, что игроки «Спарты» получили установку играть от обороны и ждать своего момента. В первом тайме таких моментов для чехов не было, зато игроки «Бреста» один свой шанс использовали. На 37-й минуте Эдмилсон Фернандеш открыл счет в матче.

Во втором тайме игроки «Спарты» держались до последнего. Создавать моменты им не удавалось, но в защите они действовали надежно.

Но удержать французов было не так легко. На 80-й минуте Фернандеш оформил дубль.

Футболисты «Спарты» начали играть лишь в конце матча. В результате они смогли забить гол престижа, который на счету Олатунджи.

Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября

«Спарта» (Прага) – «Брест» – 1:2

Голы: Олатунджи, 90+2, – Фернандеш, 37, 80.

«Спарта»: Виндаль, Витик, Панак, Коббо, Визнер, Лачи, (Сухомел, 85), Кайринер, (Сольбаккен, 85), Ринеш, (Садилек, 85), Пешек, (Туци, 78), Олатунджи, Ррахмани, (Данек, 64).

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Кулибали, Айдара, Ле-Мелу, Камара, (Мартен, 81), Думбия, (Салах, 81), Фернандеш, (Маньетти, 81), Ажорк, Бальде (Перрейра, 74).

По теме:
ЗУБКОВ: «Важные 3 очка. Мяч от Жоры проскочил, и я забил в пустые ворота»
Барселона обновила невероятный клубный рекорд, державшийся 74 года
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Лига чемпионов Спарта Прага Брест (Франция) Эдмилсон Фернандеш
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2024, 05:32 0
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ

Наставник горожан провел пресс-конференцию после поражения в 4-м туре турнира (1:4)

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 0
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
Футбол | 06.11.2024, 23:08
У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду
Футбол | 07.11.2024, 00:14
7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду
7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
Теннис | 06.11.2024, 08:39
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 48
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
05.11.2024, 03:26 5
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем