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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 21:14 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:32
6921
0

ВИДЕО. Курьез сезона. Игрок взял мяч в руки после паса голкипера в матче ЛЧ

Тайрон Мингз из Астон Виллы подарил пенальти для Брюгге в поединке 4-го тура

06 ноября 2024, 21:14 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:32
6921
0
ВИДЕО. Курьез сезона. Игрок взял мяч в руки после паса голкипера в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайрон Мингс и Эмилиано Мартинес

6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Астон Вилла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Счет на 52-й минуте открыл хавбек хозяев Ханс Ванакен, который реализовал пенальти в ворота Эмилиано Мартинеса.

Но самое забавное то, за что рефери назначил 11-метровый удар. Ценбрек вилланов Тайрон Мингз просто взял мяч в руки после того, как Эмилиано отдал ему пас.

❗️ ВИДЕО. Курьез сезона. Игрок взял мяч в руки после паса голкипера в матче ЛЧ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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