ВИДЕО. Курьез сезона. Игрок взял мяч в руки после паса голкипера в матче ЛЧ

6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Астон Вилла.

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Коллективы играют на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Счет на 52-й минуте открыл хавбек хозяев Ханс Ванакен, который реализовал пенальти в ворота Эмилиано Мартинеса.

Но самое забавное то, за что рефери назначил 11-метровый удар. Ценбрек вилланов Тайрон Мингз просто взял мяч в руки после того, как Эмилиано отдал ему пас.

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