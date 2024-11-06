06.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Лига чемпионов06 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:18
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Брюгге – Астон Вилла – 1:0. Руками принес поражение. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
06 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:18
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6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Астон Вилла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на стадионе Ян Брейдел. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября
Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0
Гол: Ванакен, 52 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Ханс Ванакен (Брюгге).
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