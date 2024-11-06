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  4. Брюгге – Астон Вилла – 1:0. Руками принес поражение. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Брюгге
06.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Астон Вилла
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:18
553
1

Брюгге – Астон Вилла – 1:0. Руками принес поражение. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:18
553
1
Брюгге – Астон Вилла – 1:0. Руками принес поражение. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Астон Вилла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Ян Брейдел. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября

Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Гол: Ванакен, 52 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

52’
ГОЛ ! С пенальти забил Ханс Ванакен (Брюгге).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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