Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка португальское издание A Bola допустило грубую ошибку, назвав в своей новости украинского вратаря «орлов» Анатолий Трубина россиянином. Футболист уже отреагировал на это в своем Instagram:

«Для всех медиа: я – Украинец».

Стоит отметить, что журналисты A Bola уже исправили ошибку в своем материале.