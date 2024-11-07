Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 14:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:34
1859
1

Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином

Вратарь «Бенфики» еще раз подчеркнул, что он – украинец

07 ноября 2024, 14:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:34
1859
1
Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка португальское издание A Bola допустило грубую ошибку, назвав в своей новости украинского вратаря «орлов» Анатолий Трубина россиянином. Футболист уже отреагировал на это в своем Instagram:

«Для всех медиа: я – Украинец».

Стоит отметить, что журналисты A Bola уже исправили ошибку в своем материале.

По теме:
Президент Интера: «Лига чемпионов – это тренировочная площадка для резерва»
Бавария ищет замену Кейну. Известны четыре кандидата
Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
Бенфика Бавария Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Футбол | 06 ноября 2024, 18:52 24
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты

Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов

Кто заменит? Пегула снялась с Итогового турнира WTA. Известна причина
Теннис | 06 ноября 2024, 19:24 0
Кто заменит? Пегула снялась с Итогового турнира WTA. Известна причина
Кто заменит? Пегула снялась с Итогового турнира WTA. Известна причина

Американка не сыграет из-за травмы колена

С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками
Футбол | 07.11.2024, 08:54
С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками
С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками
Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Футбол | 07.11.2024, 13:37
Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Трубін молодець! Не просто українець, а активний і свідомий українець.Далеко не всі наші футболісти такі як він! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 1
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 12
Футбол
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 3
Бокс
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем