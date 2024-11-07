Лига чемпионов07 ноября 2024, 14:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:34
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Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
Вратарь «Бенфики» еще раз подчеркнул, что он – украинец
07 ноября 2024, 14:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:34
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Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.
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После поединка португальское издание A Bola допустило грубую ошибку, назвав в своей новости украинского вратаря «орлов» Анатолий Трубина россиянином. Футболист уже отреагировал на это в своем Instagram:
«Для всех медиа: я – Украинец».
Стоит отметить, что журналисты A Bola уже исправили ошибку в своем материале.
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Трубін молодець! Не просто українець, а активний і свідомий українець.Далеко не всі наші футболісти такі як він!
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