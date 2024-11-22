Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
«Атлетико» хочет назначить Юргена вместо Диего Симеоне
Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу тренера.
По информации испанского портала Relevo, кандидатуру немецкого специалиста рассматривает мадридский «Атлетико». Легенда «Атлетико» Диего Симеоне может уже в ближайшее время покинуть клуб. Руководство «матрасников» готовит большие изменения, а бывший тренер «Ливеруля» является главным кандидатом на замену Симеоне.
Ранее компания по производству энергетических напитков Red Bull уведомила о том, что немец Юрген Клопп с 1 января 2025 года приступит к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления.
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